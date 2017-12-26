Новоиспеченный главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал тройку лучших игроков РФПЛ в 2017-м году.

"Квинси Промес - лучший игрок прошлого сезона, который сделал "Спартак" чемпионом. Квинси много забивал, отдавал голевых передач, поэтому он - в этой тройке. Александр Головин играл очень стабильно на протяжении всего времени. Показывал высокий уровень мастерства на позиции в центре поля. Могу отметить, что Александр был хорош как в обороне, так и в атаке. Федор Смолов - лучший бомбардир прошлого сезона. Здесь и добавить больше нечего", - цитирует 48-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, Карпин обратился к болельщикам "Ростова". | soccernews.ru