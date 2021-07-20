Карпин назвал условие, при котором он возглавит сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин согласен возглавить сборную России только в том случае, если ему позволят совмещать работу в клубе, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, руководство Российского футбольного союза (РФС) не согласно выполнять данное требование. Таким образом, Карпин является наименее приоритетным вариантов. Главным кандидатом считается наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц, а еще одним вариантом является безработный Курбан Бердыев.

52-летний Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года. В прошлом сезоне клуб финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Карпин высказался об игроках сборной России. | http://soccernews.ru