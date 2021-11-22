Карпин назвал желаемого соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, с какой командой он хочет встретиться в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Потенциальные соперники по мартовским стыкам - Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия и Польша.
"Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всё это ещё надо будет доказывать", - сказал Карпин.
Напомним, что жеребьёвка стыков квалификации ЧМ-2022 состоится в ближайшую пятницу, 26 ноября.
Не пропустите: Карпин извинился за свои слова о возможной отставке. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: Роналду не влиял на увольнение Сульшера из "Манчестер Юнайтед"
-
Матч "Лион" - "Марсель" перенесён на неопределённый срок из-за инцидента с Пайе
-
"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Блана
-
Главные новости дня: 21 ноября
-
Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны
Лента новостей
-
"Наполи" назвал диагноз Осимхена
-
Карпин не знает, почему его пригласили в сборную России
-
1
"Эльче" уволил главного тренера
-
1
Зидан отказал "Манчестер Юнайтед" по двум причинам
-
1
"Рубин" интересуется футболистом "Факела"
-
"Интер" нацелился на нападающего "Лилля"
-
"Зенит" не теряет надежд сохранить Азмуна
-
Источник: Роналду не влиял на увольнение Сульшера из "Манчестер Юнайтед"
-
18-летний форвард "Ромы" Афена-Гьян стал автором уникального достижения в Серии А
-
Акинфеев отреагировал на достижение отметки в 800 матчей за карьеру
-
Сульшер - первый за 49 лет тренер "Манчестер Юнайтед", не выигравший ни одного трофея
-
"Наполи" теряет Осимхена перед встречей со "Спартаком"
-
УЕФА назначил судей на игру "Мальме" - "Зенит"
-
Шевченко прокомментировал поражение от "Ромы" в дебютном матче во главе "Дженоа"
-
Карпин назвал желаемого соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022
-
Тен Хаг отреагировал на слухи о работе в "Манчестер Юнайтед"
-
Черданцев предложил ввести новый лимит в РПЛ
-
Матч "Лион" - "Марсель" перенесён на неопределённый срок из-за инцидента с Пайе
-
"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Блана
-
Главные новости дня: 21 ноября