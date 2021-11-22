Карпин назвал желаемого соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022

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Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, с какой командой он хочет встретиться в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Потенциальные соперники по мартовским стыкам - Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия и Польша.

"Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всё это ещё надо будет доказывать", - сказал Карпин.

Напомним, что жеребьёвка стыков квалификации ЧМ-2022 состоится в ближайшую пятницу, 26 ноября.

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