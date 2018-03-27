Карпин не будет отвечать Дзюбе



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не стал комментировал критику со стороны нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в свой адрес.

"Помог бы Дзюба сборной России? Не ко мне вопрос. Читал ли я его его последние высказывания? Читал. Чем отвечу? А зачем?", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Ранее Дзюба, игравший у Карпина в "Спартаке", заявил, что тренер "обещал погубить его карьеру" и он для него "больше не существует".

Не пропустите: Де Хеа дал ответ "Реалу" относительно своего трансфера. | http://soccernews.ru