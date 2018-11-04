Карпин: "Не думаем о Лиге чемпионов, пока главное не вылететь"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает о ничьей с "Краснодаром" (2:2) и высказался о шансах попадания в Лигу чемпионов.

"Могли выиграть, могли проиграть. Доволен ли результатом? Нет. Раз не выиграли, то не готовы выйти на новый уровень. Что касается нашей игры, мне не совсем интересно говорить о том "автобус" ли у нас или "троллейбус".

Готовы ли мы бороться за зону Лиги чемпионов? Сначала надо побороться за то, чтобы не вылететь. Двигаемся от игры к игре, цитирует Карпина официальный сайт "Ростова". - Ваши коллеги, кстати, не понимают юмор. Это про случай, когда я пошутил про чемпионство. Пишите хотя бы в скобочках, что я пошутил. Надо двигаться дальше и готовиться к игре с "Динамо".

Сыграть в четвертьфинале Кубка России с "Краснодаром" - это интересно с точки зрения футбола, но мы бы хотели другой жребий. "Краснодар" - не самый приятный соперник".

На данный момент "Ростов" занимает 4-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

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