Карпин: "Не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным"

1 Теги ростоввалерий карпин

Карпин: "Не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин выразил недоумение по поводу того, что у футболистов в РПЛ возникает вопрос мотивации, учитывая их огромные зарплаты.

"Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй", - сказал 50-летний специалист.

Напомним, что Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года.

В текущем розыгрыше РПЛ "жёлто-синие" по итогам 14 туров занимают второе место в турнирной таблице.

Не пропустите: Карпин высказался о своем будущем в "Ростове". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ротенберг:"Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй"

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