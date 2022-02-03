Карпин не позвал Соболева на встречу кандидатов в сборную России

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Карпин не позвал Соболева на встречу кандидатов в сборную России

Фото твиттер "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признался, что его не приглашали на встречу с наставником сборной России Валерием Карпиным.

"Я не общался с Карпиным. Он не видит меня кандидатом в сборную? Меня это не задевает. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть - буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и всё. 

Если матч против Польши буду смотреть по телевизору, конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо", - сказал Соболев.

Форварда "Спартака" не вызывали в сборную России с июня 2021 года, когда он отыграл на Чемпионате Европы.

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