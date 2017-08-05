Карпин не считает, что его работа со "Спартаком" была неудовлетворительной

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не считает, что под его руководством москвичи демонстрировали неудовлетворительные результаты.

"Для вас чемпионство - это "получилось", а второе место - "не получилось"? Я не согласен. Второе место – это тоже "получилось". Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у "Зенита" был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный "Рубин", а прошлом сезоне он был плох, - сказал он.

Под руководством Карпина москвичи дважды становились серебряным призёром чемпионата России. | http://soccernews.ru