Карпин не считает, что его работа со "Спартаком" была неудовлетворительной

Теги спартак москвавалерий карпин

Карпин не считает, что его работа со "Спартаком" была неудовлетворительнойБывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не считает, что под его руководством москвичи демонстрировали неудовлетворительные результаты.

"Для вас чемпионство - это "получилось", а второе место - "не получилось"? Я не согласен. Второе место – это тоже "получилось". Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у "Зенита" был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный "Рубин", а прошлом сезоне он был плох, - сказал он.

Под руководством Карпина москвичи дважды становились серебряным призёром чемпионата России. | http://soccernews.ru

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