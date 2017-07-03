Карпин не согласен с решением о признании Дракслера лучшим игроком Кубка Конфедераций

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин высказался о признании хавбека сборной Германии Юлиана Дракслера лучшим игроком Кубка Конфедераций.

"Магия имен пока работает. То, что мы видели в полуфинале… После такой игры называть Дракслера лучшим футболистом турнира - это, по крайней мере, абсурд. В той же сборной Германии Киммих на голову сильнее провел турнир, причем на трех разных позициях.

Тот же Артуро Видаль провел потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим игроком Кубка Конфедераций" - приводят слова Карпина российские СМИ.

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