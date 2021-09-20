Карпин не согласился с мнением Путина насчёт лимита на легионеров в РПЛ

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин считает, что президент страны Владимир Путин не прав в отношении поддержки лимита на легионеров.

"Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. Глобально моё мнение - лимит мешает. Правильное оно или нет, это другой вопрос. Но это моё мнение, оно у меня есть.

Отменят ли лимит? Зависит не от меня. Как сделать так, чтобы наш футбол при лимите стал более конкурентоспособным, я тоже углублялся в этот вопрос. Но навскидку, в Европе европейские футболисты не считаются иностранцами. Как вариант, раз мы находимся в Европе как футбольная страна, то пусть и у нас европейцы не будут считаться иностранцами", - сказал Карпин.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Не пропустите: Карпин высоко отозвался о Марио Фернандесе. | http://soccernews.ru