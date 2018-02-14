Карпин: "Не уверен, что игроки "Ростова" на сто процентов готовы к возобновлению сезона"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.
"На первых двух сборах мы "набрали объём", теперь необходимо уделить внимание скорости и резкости. Не забудем и про тактику. Будем оттачивать те моменты, над которыми работали раньше. Нельзя говорить, что физические нагрузки станут меньше, просто они изменятся. Тренировки станут короче, но интенсивность на них увеличится.
Что касается трёх контрольных матчей, то теперь задачи игроков станут другими. Те, кто прошёл с нами все этапы подготовки, должны будут провести на поле 90 минут в какой-то из игр. Не будет прежней ротации. Многие игроки отмечают, что уже сейчас чувствуют себя хорошо и готовы к возобновлению сезона? Не уверен, что они готовы на сто процентов. У нас ещё есть время, чтобы набрать хорошую форму. Если игроки выполнят все задачи, которые перед ними поставлены, то уже можно будет говорить о готовности. Да, мы выглядим нормально, но это касается объёма. Сейчас надо сделать упор на скоростной, «рваной» работе, которая необходима для рывков во время матчей. Во время третьего сбора мы предложим им упражнения, которые выведут их на необходимый уровень подготовки.
Если говорить об оценке действий команды в атаке, то не могу сказать, что полностью всем доволен. Нам есть над чем работать. Это касается и игры в защите. Что касается атаки, нам нужно больше времени, чтобы наладить игру впереди", - цитирует Карпина официальный сайт "Ростова".
После 20 туров "Ростов" с 25 очками занимает 10 место в Премьер-лиге.
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