Карпин недоволен игрой сборной России на Кубке Конфедераций

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин дал свою оценку выступлениям сборной России на Кубке Конфедераций, на котором россияне не вышли из группы.

По словам наставника, на чемпионате мира 2018 года команда должна сыграть намного лучше.

"Как можно оценить выступление команды, которая даже не вышла из своей группы? Исключительно как неудовлетворительное. Впереди ещё год подготовки. В любом случае будем болеть за нашу сборную и надеяться на лучший результат на предстоящем домашнем мировом первенстве", - сказал он.

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