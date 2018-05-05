Карпин: "Никакого давления в матче со "Спартаком" не почувствовал"

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Карпин: "Никакого давления в матче со "Спартаком" не почувствовал"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Не сказать, что во втором тайме прижались к своим воротам, пытались искать свои шансы в атаке и не нашли. В зону до тридцати метров от ворот доходили нормально, а потом начинались проблемы, здесь уже сказывается мастерство. С чем связан не самый очевидный первый пропущенный гол? Нельзя сказать, что там был голевой момент, просто так сложились обстоятельства. Давила ли лично на меня обстановка? Никакого давления не почувствовал" - сказал Карпин.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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