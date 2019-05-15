Карпин - о матче с "Локомотивом": "Чего не хватило "Ростову"? Забитых голов"

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Карпин - о матче с "Локомотивом": "Чего не хватило "Ростову"? Забитых голов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире канала "Матч Премьер" подвел итоги ответного полуфинального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2).

"На настроение гол в концовке первого тайма не повлиял, а на исход - повлиял. Игра была другой во втором тайме.

Не было мысли выпустить с первых минут Шомуродова. Думаю, он усилил игру.

Чего не хватило "Ростову"? Забитых голов", - сказал Карпин.

Напомним, "Ростов" проиграл "Локомотиву" (2:4) по сумме двух матчей и не смог пройти в финал Кубка России.

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