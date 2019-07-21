Карпин о матче со "Спартаком": "Эту игру должны были выигрывать, а не спасать"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче против "Спартака" (2:2).

"Мы обязаны были побеждать, но у нас не получилось. Мы недоработали на стандартах. Большую часть голов пропускаем после стандартов. По идее, эту игру должны были выигрывать, а не спасать", - сказал Карпин.

Напомним, что "Ростов" сравнял счет в матче на 91-й минуте.

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