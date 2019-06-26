Карпин - о матче со "Спартаком": "Не могу сказать, что всем доволен, работы непочатый край"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает о матче 1-го тура Кубка "Париматч Премьер" со "Спартаком" (2:0).
В составе победителей голами отметились Дмитрий Полоз и Алексндр Саплинов.
"Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на сто процентов. Работы непочатый край. Во втором тайме мы поменяли четырёх футболистов. Понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока ещё основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить", - сказал Карпин.
Аналогичный турнир, который назывался Фонбет Матч Премьер, проходил в январе в Катаре. Тогда победу одержал "Спартак".
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