Карпин - о ничейном матче с "Динамо": "Конечно, не ожидали, что так сложится матч"

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Карпин - о ничейном матче с "Динамо": "Конечно, не ожидали, что так сложится матч"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает о ничейном результате команды в матче 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Об этом сообщает Sport24.

"Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит. Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья - хороший результат", - сказал Карпин.  

"Ростов", набрав 38 баллов, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 31 очком идет на 12 строчке.

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