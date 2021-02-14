Карпин - о Шомуродове: "Ну он правда кривоногий"

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Карпин - о Шомуродове: "Ну он правда кривоногий"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пояснил, почему говорил про Эльдора Шомуродова, что он кривоногий футболист. Сейчас его бывший подопечный выступает за "Дженоа" в итальянской Серии А.

"Это правда, что Шомуродов кривоногий. У него ноги кривые – они реально колесом. Че здесь такого-то?" – приводит слова Карпина ютуб-канал "Матч ТВ".

Напомним, Шомуродов играл в "Ростове" с 2017 по 2020 год. За российский клуб игрок сборной Узбекистана забил 18 голов в 91 матче во всех турнирах.

В сезоне 2020/2021 Серии А Шомуродов сыграл 15 матчей, забил 2 гола и отдал результативный пас.

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