Карпин - о стычке с Зиданом: "Кто он такой, чтобы мне дерзить?"

Фото инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился воспоминаниями о конфликте с легендарным Зинедином Зиданом.

Напомним, что стычка между россиянином и французом произошла в апреле 2002 года во время матча двух национальных сборных.

"На поле не бывает драк за редчайшим исключением. Потолкались, попихались. Какой конфликт? Кто-то кого-то задел, сказал что-то. Это не конфликт даже. Это не драка никакая. Это на поле. Эмоции на поле. Это было дерзко с моей стороны? Что значит "дерзко"? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня.

Что значит "дерзко для меня"? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня - Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны - мне что-то сказать. Вот, твоя ментальность такая. И это надо менять. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину - ну, понимаешь, о чём я сейчас - что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит!

А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию - ну, Зидан и Зидан. Футболист какой-то сборной Франции. Ну окей, и что? Почему он мне дерзит?" - сказал Карпин.

Не пропустите: Карпин рассказал, в каком случае допустимо совмещение. | http://soccernews.ru