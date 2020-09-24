Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в 3-м отборочном раунде с "Маккаби" (1:2).
Ростовчане закончили выступление в турнире.
"Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. При результате 1:2, нужно было отбирать мяч, прессинговать. Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше. Тратили много сил при отборе, на атаку времени не хватало.
После нашего гола подсели психологически, наверное. Вместо того, чтобы развивать успех. Первый тайм был равный, во втором сели низко, стали позволять много сопернику", - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".
Напомним, до этого из турнира выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву".
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