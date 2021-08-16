Карпин обратился к болельщикам сборной России

Теги россиявалерий карпин

Карпин обратился к болельщикам сборной России

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин попросил фанатов национальной команды снизить уровень критики в адрес игроков.

"Сборная сейчас в непростой ситуации, хотя бы взять рейтинг ФИФА. Поэтому я хотел бы попросить оказать поддержку команде. Если кому-то надо хейтить, то лейте всё на меня, ничего страшного. Они реально хорошие, я в это верю. Лучшие в нашей стране", - сказал тренер.

РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

Не пропустите: Карпин оценил перспективы Захаряна сыграть с Хорватией в квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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