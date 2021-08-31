Карпин обратился к болельщикам сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин призвал болельщиков поддержать национальную команду в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
"Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар", - сказал тренер.
РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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