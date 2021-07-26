Карпин обратился с просьбой к клубам РПЛ
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин попросил клубы Российской Премьер-Лиги перенести матчи 6-го тура в интересах национальной команды.
"Хотел попросить клубы РПЛ — хотя я сам клубный тренер и все понимаю — перенести 6-й тур РПЛ, если это возможно. Понимаю все разговоры — уже давали время перед Евро, сдвигали тур… Это моя лично просьба. Не требование, а именно просьба пойти навстречу сборной, мне. Чтобы получить игроков раньше 30 августа", — приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, что 1 сентября сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Встреча пройдет в Москве.
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