Карпин объяснил изменения в заявке сборной России на сентябрьские матчи

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Карпин объяснил изменения в заявке сборной России на сентябрьские матчи

Фото инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в составе национальной команды.

Напомним, что из заявки были исключены четыре футболиста, а один игрок добавлен.

"В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в "Антальяспоре".

К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведённые ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", - пояснил Карпин.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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