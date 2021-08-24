Карпин объяснил изменения в заявке сборной России на сентябрьские матчи
Фото инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в составе национальной команды.
Напомним, что из заявки были исключены четыре футболиста, а один игрок добавлен.
"В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.
Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в "Антальяспоре".
К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию.
Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведённые ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", - пояснил Карпин.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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