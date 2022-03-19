Карпин объяснил необходимость расширения РПЛ

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Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о возможном увеличении числа команд в РПЛ.

"Если не будет еврокубков, то расширение лиги однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Всё готово для расширения. Ничего страшного не произойдёт", - сказал Карпин.

Напомним, что в российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года. До этого было 18.

Сборные и клубы из России отстранены на неопределённый срок от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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