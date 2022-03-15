Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба сам попросил не вызывать его в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор, об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"С Артёмом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов "Зенита", но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать.

Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит". Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор ещё и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу", - сказал Карпин.

Стоит отметить, что Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после смены главного тренера в июле прошлого года.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах за "Зенит".

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