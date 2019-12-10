Карпин объяснил, почему не комментирует судейство в РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признался, что он не высказывается о судействе в чемпионате России, поскольку у него очень жёсткая позиция в этом вопросе.

"Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь. Я, наверное, высказался бы даже хуже, чем Гинер. Ещё более эмоционально. Поэтому я про это говорить не хочу и не буду. Могу сказать только то, что с 2008 года - с тех пор, как я вернулся в Россию - такого не было. В каждом туре половина клубов недовольна судейством", - сказал Карпин.

По итогам 19 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

В минувшую субботу президент ЦСКА Евгений Гинер обрушился с критикой на главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Руководитель армейского клуба назвал чиновника "конченым негодяем" и посоветовал ему "застрелиться".

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