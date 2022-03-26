Карпин объяснил, почему решил вернуться в "Ростов"

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Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что отстранение национальной команды от участия в международных турнирах вынудило его принять предложение "Ростова".

"Когда есть матчи у сборной - я получаю драйв. В Ростове этот драйв у меня каждые выходные. Так что эмоций больше от сборной - так как их получаю в сжатом отрезке", - объяснил Карпин.

Напомним, что РФС продлил контракт с тренером до конца 2022 года, после чего ему разрешили параллельно возглавить "Ростов".

Российскую сборную отстранили от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине.

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