Карпин объяснил, почему запретил игрокам сборной России пить пиво после матчей

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Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о запрете употребления пива в национальной команде.

"Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте водки им дадим ещё, чтобы ещё больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть", - заявил Карпин.

В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Карпин возглавил сборную 23 июля, заменив на посту главного тренера Станислава Черчесова.

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