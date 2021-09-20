Карпин объяснил, почему запретил игрокам сборной России пить пиво после матчей

Теги россиявалерий карпин

Карпин объяснил, почему запретил игрокам сборной России пить пиво после матчей

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о запрете употребления пива в национальной команде.

"Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте водки им дадим ещё, чтобы ещё больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть", - заявил Карпин.

В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Карпин возглавил сборную 23 июля, заменив на посту главного тренера Станислава Черчесова.

Не пропустите: Карпин не согласился с мнением Путина насчёт лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
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