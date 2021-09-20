Карпин объяснил, почему запретил игрокам сборной России пить пиво после матчей
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о запрете употребления пива в национальной команде.
"Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте водки им дадим ещё, чтобы ещё больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть", - заявил Карпин.
В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.
Карпин возглавил сборную 23 июля, заменив на посту главного тренера Станислава Черчесова.
Не пропустите: Карпин не согласился с мнением Путина насчёт лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе
-
Карпин не согласился с мнением Путина насчёт лимита на легионеров в РПЛ
-
Роналду стал жертвой туристической мошенницы
-
Месси сдержанно отреагировал на победный гол ПСЖ в матче с "Лионом"
-
Впервые за 60 лет "Ювентус" ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А
Лента новостей
-
Анри высказался о конфликте между Месси и Почеттино
-
Глушаков ярко отреагировал на вызов в сборную России
-
Губерниев отреагировал на вызов Дзюбы и Глушакова в сборную России
-
Роналду обратился к футболисту, который находится в коме
-
В ПСЖ намекнули на отставку Почеттино из-за конфликта с Месси
-
Карпин назвал причину вызова Дзюбы в сборную России
-
Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
-
Карпин объяснил, почему запретил игрокам сборной России пить пиво после матчей
-
Куман получит крупную компенсацию, если "Барселона" не продлит с ним контракт
-
Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе
-
Анчелотти провёл 800-й матч в топ-5 лигах Европы
-
Карпин не согласился с мнением Путина насчёт лимита на легионеров в РПЛ
-
1
Месси не пошёл праздновать с болельщиками победу над "Лионом"
-
Роналду стал жертвой туристической мошенницы
-
Карпин высоко отозвался о Марио Фернандесе
-
В РПЛ почтят память погибших в результате стрельбы в Перми
-
Сульшер ярко ответил на вопрос о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
-
Месси сдержанно отреагировал на победный гол ПСЖ в матче с "Лионом"
-
1
Впервые за 60 лет "Ювентус" ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А
-
Кейн выдал худший старт в АПЛ за последние шесть лет