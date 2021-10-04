Карпин объяснил вызов Ахметова в сборную России

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Наставник сборной России Валерий Карпин назвал причину приглашения в национальную команду полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", - сказал Карпин.

Стоит отметить, что хавбека армейцев позвали в сборную впервые с марта этого года.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

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