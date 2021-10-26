Карпин объяснил, зачем вызвал в сборную России 41 футболиста
Наставник сборной России Валерий Карпин назвал причину расширения предварительного состава национальной команды на ноябрьские матчи.
"С чем связано то, что в расширенный список попал 41 футболист? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.
Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть ещё и футболисты, которые "висят" на жёлтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы решили дать такой большой список. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС", - сказал Карпин.
Напомним, что 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией. Это финальные матчи квалификации ЧМ-2022. Пока сборная лидирует в отборочной группе, опережая хорватов на 2 очка.
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