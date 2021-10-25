Карпин объявил расширенную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной России огласил расширенный список футболистов на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт" Норвегия), Илья Лантратов ("Химки").
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Арсен Адамов ("Урал").
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин ("Динамо"), Алексей Ионов, Александр Черников ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Данил Глебов, Дмитрий Полоз ("Ростов"), Роман Ежов ("Крылья Советов").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").
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