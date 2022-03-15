Карпин объявил состав сборной России
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с футболистами, которые примут участие в мартовском учебно-тренировочном сборе.
Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак");
Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба - "Сочи"), Максим Осипенко ("Ростов"), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Игорь Дивеев (ЦСКА);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба - "Крылья Советов"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все - "Зенит"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов");
Нападающие: Фёдор Смолов ("Динамо"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит").
Напомним, что российская сборная в марте не будет проводить официальные матчи из-за дисквалификации от ФИФА. Ожидается, что команда проведёт одну товарищескую встречу против молодёжной сборной.
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