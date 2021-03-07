Карпин оценил игру "Ростова" в матче с "Сочи"

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Карпин оценил игру "Ростова" в матче с "Сочи"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:0).

"Результатом не могу быть удовлетворен. Моменты у нас были, а у соперника «напряг» возникал у наших ворот только после стандартов, особо что-то опасное я вспомнить не могу. Алисами действовал неплох на позиции центрального защитника, молодец. Хотя с тем же Заболотным бороться было достаточно тяжело. У нас сейчас команда и так слишком молодая, так что поставили более опытного футболиста на данную позицию", — сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 37 очками находится на третьей позиции.

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