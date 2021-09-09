Карпин оценил игру Захаряна в дебютных матчах за сборную России

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Карпин оценил игру Захаряна в дебютных матчах за сборную России

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полезности хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.

18-летний футболист в сентябре дебютировал за национальную команду, сыграв сначала с "Хорватией" (0:0), а затем и с Мальтой (2:0).

"Он отрабатывал в защите, и всё было великолепно. По мне, Арсен - один из лучших игроков матча с Хорватией. С Хорватией ещё больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать... Вы требуете стабильности? У 18-летнего мальчика?" - сказал Карпин.

Напомним, что российская сборная набрала 7 очков в 3 сентябрьских играх и уступает Хорватии лидерство в отборочной группе только по дополнительным показателям.

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