Карпин оценил игру Захаряна в дебютных матчах за сборную России
Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полезности хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.
18-летний футболист в сентябре дебютировал за национальную команду, сыграв сначала с "Хорватией" (0:0), а затем и с Мальтой (2:0).
"Он отрабатывал в защите, и всё было великолепно. По мне, Арсен - один из лучших игроков матча с Хорватией. С Хорватией ещё больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать... Вы требуете стабильности? У 18-летнего мальчика?" - сказал Карпин.
Напомним, что российская сборная набрала 7 очков в 3 сентябрьских играх и уступает Хорватии лидерство в отборочной группе только по дополнительным показателям.
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