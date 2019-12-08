Карпин оценил итог матча со "Спартаком"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о победе своей команды в матче 19-го тура РПЛ со "Спартаком" (4:1). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Прежде всего, счет понравился. Мы уже говорили, что были хорошие игры, но мы не добивались нужного результата в предыдущих матчах. Первый тайм понравился, а во втором мы подустали, не могли держать высокий темп.

Слава богу, все удачно сложилось. Незабитый пенальти, может, даже помог. При счете 2:0 могли расслабиться. Такой счет скользкий", - сказал Карпин.

На зимнюю паузу "Ростов" ушел на 3 месте турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 балла.

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