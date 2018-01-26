Карпин оценил перспективы Смолова, если тот продолжит карьеру в Европе

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Карпин оценил перспективы Смолова, если тот продолжит карьеру в Европе

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о будущем форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Важно, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии" - приводят слова Карпина российские СМИ.

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