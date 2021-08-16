Карпин оценил перспективы Захаряна сыграть с Хорватией в квалификации ЧМ-2022
Фото инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о шансах полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна дебютировать за национальную команду в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
"Он в сборной, потому что это талантливый игрок. Если он будет играть так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность выхода в основе с Хорватией", - заявил Карпин.
Россия примет Хорватию 1 сентября в Москве, начало матча - в 21:45 мск.
18-летний Захарян уже вызывался в сборную для подготовки к Евро-2020, однако в ходе тренировочного сбора он заболел ангиной.
Не пропустите: Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича
-
Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022
-
"Сочи" разгромил "Химки" в заключительном матче 4-го тура РПЛ
-
"Реал" готов предложить Мбаппе "галактическую" зарплату
-
9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов
Лента новостей
-
Карпин обратился к болельщикам сборной России
-
СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича
-
Анри высказался о перспективах ПСЖ в этом сезоне
-
Ничья "Локомотива" и "Зенита", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" добыли победы: все результаты 4-го тура РПЛ
-
Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"
-
Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022
-
1
"Барселона" при Бартомеу выплатила крупную сумму посредникам, не являвшимся агентами
-
"Сочи" разгромил "Химки" в заключительном матче 4-го тура РПЛ
-
Карпин оценил перспективы Захаряна сыграть с Хорватией в квалификации ЧМ-2022
-
"Реал" готов предложить Мбаппе "галактическую" зарплату
-
Лукаку рассказал о своих отношениях с Дрогба
-
Источник: "Арсенал" продлил контракт с Джакой
-
Пике высказался о Месси после победы в первом туре Примеры
-
Нагельсманн сравнил Левандовски и Холанда
-
Брейтуэйт высказался после дубля в ворота "Реал Сосьедада" в первом туре Ла Лиги
-
ПСЖ готов платить Погба 30 миллионов евро
-
Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком"
-
Карпин высказался о Смолове
-
Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара
-
Сандро Шварц прокомментировал вызов игроков "Динамо" в сборную России