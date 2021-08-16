Карпин оценил перспективы Захаряна сыграть с Хорватией в квалификации ЧМ-2022

Фото инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о шансах полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна дебютировать за национальную команду в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

"Он в сборной, потому что это талантливый игрок. Если он будет играть так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность выхода в основе с Хорватией", - заявил Карпин.

Россия примет Хорватию 1 сентября в Москве, начало матча - в 21:45 мск.

18-летний Захарян уже вызывался в сборную для подготовки к Евро-2020, однако в ходе тренировочного сбора он заболел ангиной.

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