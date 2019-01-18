Карпин оценил шансы Еременко сыграть со "Спартаком"

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Карпин оценил шансы Еременко сыграть со "Спартаком"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что финский новичок команды Роман Еременко не сыграет в матче Кубка Матч Премьер со "Спартаком", который состоится 21 января.

"Переходом Еременко удовлетворен. Очень хороший футболист, высокого класса. Но Роман на 99,9 процентов не сыграет со "Спартаком", так как игра уже через два дня, а Еременко только-только к нам присоединился", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Еременко перешел в "Ростов" в статусе свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

Кубок Матч Премьер - новый турнир, который организован телеканалом "Матч Премьер". Матчи состоятся в Катаре с 21 по 29 января. Также в нем примут участие "Зенит" и "Локомотив". Каждая команда сыграет с каждой в однокруговом турнире.

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