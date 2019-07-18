Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева заиграть на топ-уровне после тюрьмы

Наставник "Ростова" Валерий Карпин порассуждал о перспективах в футболе форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после выхода из тюрьмы.

"Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Ерёменко? Всё в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это всё сбросить", - сказал Карпин.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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