Карпин оценил шансы России в матче со Словенией

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о шансах национальной команды в предстоящем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Словении.

"Не могу сказать, что есть большие отличия от Словакии. Да, у этих команд игроки с сильными качествами находятся в разных зонах. У Словении они на флангах, у Словакии — в центре. Общая сила от этого не меняется. Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник. Словакия показала силу, а Словения, как минимум, не слабее. Завтра нет фаворита. 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома", - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Матч Словения - Россия состоится в понедельник, 11 октября. Начало встречи - в 21.45 мск.

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