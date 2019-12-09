Карпин оценил шансы "Ростова" догнать "Зенит"



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение, что никто из конкурентов "Зенита" не сможет догнать петербургский клуб в чемпионате России.

"Отыграть такой отрыв у "Зенита" практически нереально. Все будут стараться, но, повторюсь, практически нереально. "Зенит" не проиграет так много. Уже будет сложно бороться с ними за первое место. Для этого в оставшихся 11 турах "Зенит" должен проиграть 4 матча, а кто-то из конкурентов должен выиграть все 11 матчей", - сказал Карпин в программе "8-16" на телеканале "Матч Премьер".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 19 матчах. Второе место с 10-очковым отставанием занимает "Краснодар". На 11 очков отстают "Ростов", ЦСКА и "Локомотив".

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