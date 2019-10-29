Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что его команда не является претендентом на титул чемпиона России в нынешнем сезоне.
"Чемпионская гонка - это разговоры журналистов и болельщиков. По мне - смешно звучит: "Ростов" - в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с "Зенитом" (1:6. - Прим. Soccernews). Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться", - сказал Карпина в программе "Футбол России".
После 14 туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание ростовского клуба от лидирующего "Зенита" составляет три очка. В 15-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 3 ноября.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|14
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|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
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|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11