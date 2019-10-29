Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул

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Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что его команда не является претендентом на титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

"Чемпионская гонка - это разговоры журналистов и болельщиков. По мне - смешно звучит: "Ростов" - в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с "Зенитом" (1:6. - Прим. Soccernews). Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться", - сказал Карпина в программе "Футбол России".

После 14 туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание ростовского клуба от лидирующего "Зенита" составляет три очка. В 15-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 3 ноября.

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