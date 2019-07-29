Карпин оценил старт "Ростова" в новом сезоне РПЛ
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в стартовых турах нового сезона РПЛ.
"Если говорить о результатах, не считаю, что прям совсем хорошо. Да, сыграли два домашних матча, набрали четыре очка, хотелось бы, конечно, больше, но говорить, что всё хорошо, наверное, ещё нельзя. Хочется посмотреть на состояние команды в выездных матчах.
Что касается изменений в стиле игры в этом сезоне, дело то не в количестве защитников на поле, а в философии. Решили поменяться в этом году: больше прессинговать, больше атаковать, но пока рано подводить итоги, работы ещё достаточно, многое надо доводить до ума. Сказать, то что довольны увиденным, пока нельзя", - сказал Карпин.
"Ростов" в первых трёх турах победил "Оренбург" и тульский "Арсенал", а также сыграл вничью со "Спартаком".
На сегодняшний день команда Карпина находится на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
Не пропустите: "Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
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|Ростов
|3
|7
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|Краснодар
|3
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|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|Тамбов
|3
|3
|14
|Ахмат
|2
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0