Карпин оценил старт "Ростова" в новом сезоне РПЛ

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Карпин оценил старт "Ростова" в новом сезоне РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в стартовых турах нового сезона РПЛ.

"Если говорить о результатах, не считаю, что прям совсем хорошо. Да, сыграли два домашних матча, набрали четыре очка, хотелось бы, конечно, больше, но говорить, что всё хорошо, наверное, ещё нельзя. Хочется посмотреть на состояние команды в выездных матчах. 

Что касается изменений в стиле игры в этом сезоне, дело то не в количестве защитников на поле, а в философии. Решили поменяться в этом году: больше прессинговать, больше атаковать, но пока рано подводить итоги, работы ещё достаточно, многое надо доводить до ума. Сказать, то что довольны увиденным, пока нельзя", - сказал Карпин.

"Ростов" в первых трёх турах победил "Оренбург" и тульский "Арсенал", а также сыграл вничью со "Спартаком".

На сегодняшний день команда Карпина находится на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: "Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ. | http://soccernews.ru
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