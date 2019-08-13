Карпин оценил старт сезона для "Ростова"

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Карпин оценил старт сезона для "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин порассуждал о выступлении своей команды в начале сезона РПЛ.

Напомним, что в пяти турах "жёлто-синие" набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице первенства, уступая только "Зениту".

"Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка недобрали. Ничьи со "Спартаком" и "Уралом" - могли бы и в этих играх взять больше очков, хотя бы два очка. Грех жаловаться, команда играет в другой футбол или хотя бы пытается. Понятно, что нужно время. Уже по ходу сезона, так как предсезонки не было, вскрываются многие проблемы", - сказал Карпин.

В прошлом сезоне "Ростов" финишировал в Премьер-лиге на девятой позиции и не попал в еврокубки.

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