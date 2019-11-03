Карпин оценил выступление "Ростова" в первом круге чемпионата России



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не ожидал от своей команды столь успешного выступления в первом круге Российской Премьер-Лиги. Ростовский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет три очка.

"Для меня неожиданно то, что "Ростов" после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном. Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата", - приводят слова Карпина российские СМИ.

В 16-м туре "Ростов" на своем поле сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 9 ноября в 16:30 мск.

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