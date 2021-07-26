Карпин официально вступил в должность главного тренера сборной России
Фото: сайт РФС
Наставник "Ростова" Валерий Карпин заключил контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России.
Контракт Карпина рассчитан до 31 декабря 2021 года. Также есть опция продления соглашения.
Напомним, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в "Ростове".
Ожидается, что помощником Карпина станет экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев. Также в штаб могут войти Виктор Онопко и тренеры "Ростова".
В сентябре сборная России проведет очередные матчи отбора ЧМ-2022. На данный момент россияне идут в группе вторыми.
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