Карпин официально вступил в должность главного тренера сборной России

Фото: сайт РФС

Наставник "Ростова" Валерий Карпин заключил контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России.

Контракт Карпина рассчитан до 31 декабря 2021 года. Также есть опция продления соглашения.

Напомним, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в "Ростове".

Ожидается, что помощником Карпина станет экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев. Также в штаб могут войти Виктор Онопко и тренеры "Ростова".

В сентябре сборная России проведет очередные матчи отбора ЧМ-2022. На данный момент россияне идут в группе вторыми.

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