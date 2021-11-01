Карпин огласил итоговую заявку сборной России на ноябрьские матчи

Фото твиттер сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом национальной команды на ближайшие игры.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт"), Илья Лантратов ("Химки");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор");

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов ("Ростов");

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Напомним, что 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией. Это финальные матчи квалификации ЧМ-2022. Пока сборная лидирует в отборочной группе, опережая хорватов на 2 очка.

Не пропустите: Дзюба отписался от сборной России в инстаграме. | http://soccernews.ru