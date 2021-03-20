Карпин опубликовал фото в очках жены

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Карпин опубликовал фото в очках женыФото: Instagram Дарьи Карпиной

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился новым фото в смешных солнцезащитных очках.

"Подрезал у жены новые окуляры. И это модно?! Наверное, это еще и дорого? Да, жена? Признавайся", - подписал фото Карпин.

Напомним, что на время паузы в РПЛ Карпин отправился на отдых в Дубай.

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