Карпин опубликовал фото в очках жены
Фото: Instagram Дарьи Карпиной
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился новым фото в смешных солнцезащитных очках.
"Подрезал у жены новые окуляры. И это модно?! Наверное, это еще и дорого? Да, жена? Признавайся", - подписал фото Карпин.
Напомним, что на время паузы в РПЛ Карпин отправился на отдых в Дубай.
Читайте также: "А можно так до пенсии?": Карпин опубликовал фото с пляжа в Дубае. | http://soccernews.ru
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