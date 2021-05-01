Карпин опубликовал новую фотографию с детьми

1 Теги валерий карпинростов

Карпин опубликовал новую фотографию с детьми

Фото сайт РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился с подписчиками в инстаграме новым семейным фото.

На снимке тренер "жёлто-синих" держит на руках своих дочерей Александру и Дарью.

"С Праздником Весны и Труда", - написал Карпин

"Ростов" идёт на девятом месте в таблице РПЛ по итогам 27 туров. В воскресенье команда примет "Тамбов".

Не пропустите: Карпин рассказал, какой самый ценный совет ему дали в жизни. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Что-то детки совсем не весёлые .

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