Карпин опубликовал новую фотографию с детьми
Фото сайт РПЛ
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился с подписчиками в инстаграме новым семейным фото.
На снимке тренер "жёлто-синих" держит на руках своих дочерей Александру и Дарью.
"С Праздником Весны и Труда", - написал Карпин.
"Ростов" идёт на девятом месте в таблице РПЛ по итогам 27 туров. В воскресенье команда примет "Тамбов".
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