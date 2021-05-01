Карпин опубликовал новую фотографию с детьми

Фото сайт РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился с подписчиками в инстаграме новым семейным фото.

На снимке тренер "жёлто-синих" держит на руках своих дочерей Александру и Дарью.

"С Праздником Весны и Труда", - написал Карпин.

"Ростов" идёт на девятом месте в таблице РПЛ по итогам 27 туров. В воскресенье команда примет "Тамбов".

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